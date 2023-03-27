國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）負責興建的「國網雲端資料中心」，27日在台南科學園區舉行開工動土典禮，未來完工可望吸引國際海纜業者與國內網路、雲端服務業者進駐，助台灣成為亞太重要雲端服務節點，實現數位國家、創新經濟的發展。

國網雲端資料中心27日在台南科學園區舉行開工動土典禮。(台南市新聞及國際關係處提供)

國研院國網中心投入經費為6.2億元打造國網雲端資料中心，為地上5樓的綠建築，以縱貫南北之骨幹網路、福爾摩沙網路交換中心，以及南科雲端資料中心等建設，配合目前所推動的數位政策，預期可擴增國際海纜與國內網通業者之交換整合，實現數位國家、創新經濟的發展。

台南市長黃偉哲表示，國網雲端資料中心將有效拉近南北距離，大幅提升台灣雲端整體服務量能，吸引國際海纜業者與國內網路、雲端服務業者進駐，助台灣成為亞太重要雲端服務節點。

國家實驗研究院長林法正指出，台灣位居東亞樞紐位置，不論是東北亞連至東南亞，或是亞洲和歐美間之海纜線路，台灣均為國際資料傳輸之重要匯集節點，有難以取代的優勢。

台南市政府研究發展考核委員會表示，國網雲端資料中心位於南部科學園區內，完工啟用後可提供800櫃空間，提供國際海纜業者、國內之雲端、電信與網通業者進駐使用，再透過提供光纖網路線路及設備互連，協助各界資通訊服務，不管在硬體或實務上，都能夠拉近南北數位發展的距離。