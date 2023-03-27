隨著國人平均壽命破80歲大關，未來百歲人生可能成為常態，代表退休後還有幾十年的人生下半場尚待開創，然而活得久未必能活得健康，因此預防、延緩身體機能弱化，成為「新大人」們愈來愈重視的課題。

「新大人」是指屆退或甫退的族群，與前世代同齡階段相比，今日的「新大人」對退休後的生活規劃和想像有很大的不同。隨著許多保戶逐步邁入「新大人」世代，中壽也對他們投入更多關懷。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽對保戶的關懷不僅只是提供保障及事後理賠，更重視事前的陪伴，透過更多跨業連結與合作，以實際行動陪伴「新大人」提前儲備健康資本，讓保戶感受到，中壽是能夠陪伴他們實現幸福人生的夥伴。

中壽是首家與國內專營無障礙服務的「多扶事業」合作推出無障礙接送與無障礙旅遊保戶加值服務的壽險業者，今年更進一步攜手「養樂.多扶聚樂部」，規劃健康講座、體適能課程與體驗旅遊等，由專精於熟齡體適能的老師進行健康講座，隨後帶領學員走到戶外展開北歐式健走杖實作體驗，以寓教於樂的踏青旅遊，陪伴「新大人」從坐而言到起而行，養成健康習慣，實踐健康觀念。親身體驗的保戶紛紛給予這項服務正面回饋及肯定，保戶施先生開心說，練習健走杖後彎腰駝背情形有改善，走得更穩健。楊女士則表示：「教練帶我們在舊草嶺隧道實地健走，大夥邊走邊唱『小手拉小手』，彷彿回到年輕歲月」。

中壽積極倡議身心障礙者與高齡長者行的自由及旅遊平權，幫助弱勢者打破經濟、體況、年齡的不對等，更進一步跳脫傳統思維，發揮保險的積極價值，透過與「養樂.多扶聚樂部」的合作，從事後理賠走向健康促進與預防，陪伴保戶預約更健康更豐富的老後生活。前瞻國內高齡化社會需求，中壽將持續實踐「陪伴是最美好的承諾」，為實現健康共好的社會盡一份心力。