有些人必須在全暗的環境下才睡得著，因此會戴著眼罩睡覺。研究指出，戴眼罩睡覺的人「深度睡眠」時間較長，有助於改善記憶力和警覺性，並可提升隔天的工作效率。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，英國、義大利和美國的研究機構發表了一篇新論文，探討晚上睡覺時，戴眼罩遮蔽光線如何影響記憶力和警覺性。

第一個實驗找來89名18至35歲的參與者，實驗組戴眼罩睡覺、對照組不戴眼罩睡覺，6天後參加為期2天的「單詞聯想」和「反應速度」測試。結果顯示，戴眼罩睡覺有助於改善記憶力和警覺性。

第二個實驗找了33名18至35歲的參與者接受腦波測試，結果發現，戴眼罩睡覺的人有較多的「慢波睡眠」（Slow-wave sleep）；這些慢波睡眠，又稱深度睡眠。研究人員分析，「戴眼罩睡覺的慢波睡眠時間，對記憶力有好處。」

黃軒總結，一個簡單的小動作就能對記憶力及警覺性有幫助，「從今天開始，睡覺時別忘了戴上眼罩！」