艾略特指出，對一些人來說，現在就是一場危機，「有沒有可能演變為一場全球金融危機？確實有可能」。他提及的是15年前的全球金融海嘯，當時曾經重創全球主要經濟體，陷入1930年以來最嚴重的衰退。

但他也強調，當前的情況與上次的全球金融危機成因不同，此次是起源於各國央行為了對抗通膨而迅速升息所引發的衝擊。

推動技能檢定術科採擬真系統測試 勞動部結合創新科技
《韓股》觀望全球銀行業情勢 韓股近持平
雷虎科技發表無人潛艦原型機海狼號搶市
#全球 #系統 #澳盛 #執行長 #動盪