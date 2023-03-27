艾略特指出，對一些人來說，現在就是一場危機，「有沒有可能演變為一場全球金融危機？確實有可能」。他提及的是15年前的全球金融海嘯，當時曾經重創全球主要經濟體，陷入1930年以來最嚴重的衰退。
但他也強調，當前的情況與上次的全球金融危機成因不同，此次是起源於各國央行為了對抗通膨而迅速升息所引發的衝擊。
澳盛執行長艾略特（Shayne Elliott）周一（27日）表示，全球銀行系統的動盪有可能引起金融危機。但他認為，現在要判定是否會發生類似2008年的情況仍言之過早。
艾略特指出，對一些人來說，現在就是一場危機，「有沒有可能演變為一場全球金融危機？確實有可能」。他提及的是15年前的全球金融海嘯，當時曾經重創全球主要經濟體，陷入1930年以來最嚴重的衰退。
但他也強調，當前的情況與上次的全球金融危機成因不同，此次是起源於各國央行為了對抗通膨而迅速升息所引發的衝擊。
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