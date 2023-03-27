外交部26日表示，中華民國即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，外交部長吳釗燮強調，雙方關係生變就是因為台灣拒絕加倍金援，未來台灣協助其他國家的方式是自己必須感到驕傲的；綠委柯建銘也喊出，「得道者多助，失道者寡助」讚聲。對此，前立委郭正亮怒批，柯的說法完全不通，連小學生都說服不了。

對於柯建銘的說法，郭正亮在27日的網路節目《大新聞大爆卦》中直言相當可笑，柯還當立法院總召當這麼久，民進黨外交政策除了增加國會的訪問團，哪還有什麼實質的效果。郭更質疑，美國為什麼不賣F-35、不賣超過80公里射程的武器給我們；然而拜登政府卻給韓國、給日本，就是不賣給台灣，這就是所謂的得道者多助？

除此之外，郭正亮還提到，吳釗燮把宏都拉斯說得跟渣男一樣，但美國1979就跟我斷交了，吳怎麼不去罵美方。郭正亮狠酸，吳釗燮現在看來就像是美國駐台代表，再斷幾個國家都不用下台，只要抱緊美國就沒事。

另郭正亮還說到，美國前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）稱，百萬台灣人應手持AK47步槍捍衛家園，且要把刺針飛彈放到派出所裡。郭正亮猛轟，結果其人還被總統蔡英文授勳大綬景星勳章，民進黨的外交真的笑死人。