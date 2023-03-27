原本開心的露營活動，居然變成集體被罰跪，被飇罵髒話的惡夢！高雄一所國小舉行五年級的同學們露營外宿活動，想不到，卻演變出300名學生，遭到廠商的輔導員，早上5點多被要求集合，並下跪1分鐘的惡夢，整起事件被爆出後，該所校長為事件負責，廠商也退費道歉，不過，專家表示，這透露出危機，這次是300名學生集體被罰跪，若是只有少數的學生，建議學校與家長要教育孩子，在重要時刻要懂得自保。

整起事件發生在高雄市某國小五年級學生，舉辦戶外教學露營時，一大早因為學生紛紛起床，委外輔導員認為學生講話太吵，竟然把所有學生在清晨五點多都叫起來，下跪一分鐘還邊聽他罵髒話，這樣情緒失控還要學生下跪的狀況，讓學生家長暴怒，重點在，當時居然沒有任何一個學校老師在場，才會讓輔導員可以對學生進行罰跪的體罰。

事後校長道歉並自請處分。高市教育局宣布，即日起更換校長，並指派督學代理職務。教育局重申，嚴禁不當管教、維護學生權益，除了追究違失校外教學廠商的責任外，昨天深夜也做出決定，即日起更換校長，指派督學代理職務。

張姓代理校長在廠商說明會上親率校內師生向家長、學生道歉，並自請處分，表示願意負責承擔責任。由於事後查證得知，事發當時是交接的空窗時段，才會發生沒有老師在場的狀況，自己不會迴避責任，而這也是讓學生了解在做錯事後如何處理、面對。

教育局表示，當天活動仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況、妥善因應，顯有不當，將指派督學代理校長職務，後續將檢討畢業旅行與校外教學等活動作業流程，釐清校方應清楚知道的責任範圍，避免再發生類似事件。

事件後要求研議後續標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，包括輪班或其他陪伴方式等。校方務必做到學生在哪裡，老師就應該在哪裡，任何管教措施都要經過學校人員陪同確認。

教育局也重申，將依政府採購法追究廠商履約責任，後續會依學校所提檢討報告檢視相關人員責任並依法究責。教育局也將全面清查學校辦理校外教學廠商，要求廠商服務人員應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定。

專家表示，整起事件，學校絕對要負最大責任，把小孩帶出門，居然沒有任何一個校方人員在現場，沒有可以保護小孩，這是一件很離譜的事，現在這個輔導員做的是罰跪，但若是在現在做出更失控的事，傷害小孩的狀況會更嚴重，這件事曝露學校在辦活動時的疏忽，這點家長在家，尤其小孩出門前，一定要教育小孩，千萬要懂得保護自己。