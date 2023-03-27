矽谷銀行成為自雷曼兄弟引爆全球金融海嘯以來，美國最大的銀行倒閉事件，而這個最新進展可望讓市場平靜下來。

據外媒報導，這起交易包括打折165億美元收購約720億美元的矽銀資產，而價值約900億美元的證券和其他資產則將繼續由FDIC接管處置。

FDIC在稍早發出的新聞稿中表示，FDIC亦獲得First Citizens BancShares普通股的股票增值權（equity appreciation rights），潛在價值高達5億美元。

First Citizens發布聲明表示，該銀行沒有購買矽銀前母公司 SVB Financial Group的其他資產或債務。

本月早些時候，FDIC將矽銀所有存款和資產轉移到一家新設立的「過渡銀行」（bridge bank），以保護該倒閉銀行的存款戶。

FDIC在美東時間周一凌晨發布的聲明中表示，矽谷過渡銀行（Silicon Valley Bridge Bank, N.A.）17家前分行，在2023年3月27日周一將改為First-Citizens Bank & Trust Company開業。該過渡銀行的客戶應該繼續使用他們目前的分行，直到收到First-Citizens Bank & Trust Company通知系統轉換已經完成，所有其他分行都可以提供全方位的銀行業務服務。

這筆交易給了市場一些喘息的機會。這是數周以來的第一個周末沒有出現新的銀行倒閉、新的援助協議或當局緊急介入以提振信心的消息。

但IG Markets分析師Tony Sycamore表示，矽銀脫手了，這很好，但更重要的問題是保證所有其他地區銀行的存款，「這是下一場暴風雨前的一點點寧靜」。