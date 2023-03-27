柏克萊工學院國際長許馬修（Matthew Sherburne）（右一）親自回答清華學生留學相關問題。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

柏克萊加大團隊到清華大學舉辦學碩計畫說明，吸引許多同學到場參與。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學27日宣布擴大與全美公立大學排名第1的柏克萊加州大學合作「清華─柏克萊學碩計畫」，即起清華物理、化學等11個院系的大學部學生4年就學期間，可申請其中1學年或1學期至柏克萊加大就讀，並優先申請柏克萊加大研究所，等於從清華搭上直達柏克萊名校的特快車。

清華大學全球長嚴大任表示，清華是台灣唯一與柏克萊簽訂學碩計畫的大學，清華大學部學生可申請「3＋1＋X」，也就是前3年在清華就讀，大四到柏克萊，之後則可優先申請柏克萊碩士班或逕讀博士；也可選「3.5＋0.5＋X」模式，也就是大四下學期在柏克萊就讀。

嚴大任說，「清華─柏克萊學碩計畫」自2019年啟動，最初只有動機系、材料系和工科系3系學生可申請，2021年加入工學院學士班、原科院、生科院、電資院，今年則再增加數學系、物理系、化學系、理學院學士班，總共有11個院系，名額則加倍至45名，未來可望擴及化工系、工工系，將清華理、工學院全納入學碩計畫。

柏克萊工學院國際長許馬修（Matthew Sherburne）一行4人今天特別到清華大學舉辦學碩計畫說明會，吸引了近百位嚮往赴柏克萊求學的清華學生參與。清華大學並與柏克萊加大續簽校級合作備忘錄，將持續加強雙方研究與教學合作、師生互訪。

嚴大任指出，清華工學院早在2009年就與柏克萊工學院簽署合作備忘錄，2014年提升至校級合作備忘錄，2018年續約，由於互動良好、合作成果豐碩，今年再次續約。

清華大學歷屆多任校長都是柏克萊校友，包括前校長賀陳弘、陳力俊、陳文村等，兩校交流一向密切。清華校長高為元去年12月赴美訪問柏克萊加大，會見柏克萊國際副校長科恩（Lisa Alvarez-Cohen）、工學院院長金智潔（Tsu-Jae King Liu）等，雙方也決定將擴大提升合作交流層面。

許馬修則表示，兩校合作已有近50年的堅實基礎，過去4年來合作發表的學術論文至少570篇。學碩計畫展開後雖碰到COVID-19疫情，但他也透過線上課程教到本計畫第1位清華學生，對他的傑出表現印象深刻，因此更歡迎清華學生的到來。

他表示，以他所負責的材料系來說，一般碩博士生申請錄取率約12％，但今年清華學生錄取率高達25％，比率非常高。他也期待未來兩校在核工、半導體及其供應鏈相關領域上有更多教研合作的可能。

嚴大任同時指出，過去4年來，清華大學透過學碩計畫前往柏克萊就讀的大學部學生已達45名。此外，在合作備忘錄的框架下，也選送24名碩士生及博士生到柏克萊交換，如今疫情漸緩，預期雙方交流的人數還將持續成長，提供學生更多拓展國際視野的機會。

清華指出，該校工科系學生方家揚參與「清華─柏克萊學碩計畫」，大四下學期、也就是去年1月前往柏克萊就讀，之後順利申請上柏克萊核子工程研究所，預計本學期就能畢業，等於只花5年就拿到清華工科系學士及柏克萊核工所碩士學位。

方家揚非常感謝此計畫，讓他提早在大學階段就進入蜚聲國際、產生12位諾貝爾獎得主的勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL），確定未來想投入核融合技術的研究方向。