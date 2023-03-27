屏東一名男子日前到三地門遊玩，認識當地一名擺攤女子，當天就與女子親友們打成一片、喝酒聊天，不料女子凌晨上廁所時，爛醉男子竟直接把她壓在牆上背後式性侵，女子因剛動完無張力尿失禁吊帶手術，陰道傷口不慎裂開，造成男子生殖器上都是血，他看到後嚇得往後退，事後遭判刑4年8月。

判決書指出，男子2年前2月14日到屏東三地門鄉安坡村遊玩，過程中認識在當地擺攤的女子與對方親友，竟在當天半夜12點趁女子到村內某處上廁所時，在廁所內強拉住對方的手，並將女子的臉反轉牆壁，用另一隻手將女子背部壓在牆上，從背後硬上對方。

女子說當天男子與她的家人一起喝酒，凌晨她去上廁所時遭男子硬上，但她當時剛做完手術，一個月内不能發生性行為，男子後來發現生殖器上都是血，她的陰道也湧出很多血，流到大腿、鞋子及地上，她隨後就衝出廁所求助；警方在男子的內褲上採證，也比對褲子上的血跡，證實與女子DNA相符

男子辯稱是合意性交，但法官認為女子才剛做完無張力尿失禁吊帶手術，醫生叮囑1個月內不能有性行為，否則傷口恐怕會裂開出血，女子既了解自己的身體狀況，自然不會想和相識不到1天的男子發生關係，認定男子犯行屬實，依犯強制性交罪，處有期4年8月徒刑，全案還可上訴。

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