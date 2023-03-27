教育部提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因需以6月20日時的條件進行審查。（教育部提供）

行政院27日舉行「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」，教育部指出，疫後學貸補助將於6月底前由政府主動審查資格，承貸銀行將自同年7月通知符合資格者，並依貸款人狀況設算補助額度，直接扣抵一年本息或最近一學期本金；若6月20日具下列身份，包括在學中及非在學貸款人或其配偶懷孕、非在學的貸款人為低收入戶或中低收入戶者，7月31日前須檢附證明文件，符合資格者將於7月至8月間扣抵。

教育部指出，「疫後就學貸款補助方案」是政府在3800億元財政餘裕中，編列220億元特別預算經費，以協助符合下列資格的就學貸款人償還一年本息，實際依據每一位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，預計受益人數為54.6萬人。

●非在學的貸款人：未具111學年度第2學期在學身分，且具下列資格之一者：

(一)低收入戶或中低收入戶。

(二)於2022年度平均每月所得未達4萬元：以財政部財政資訊中心111年度各類所得資料清單之所得總額除以12個月計算。

(三)有12歲以下子女。

(四)本人或其配偶已懷孕。

●在學中的貸款人：111學年度第2學期在學學生、112學年度第1學期新入學學生且各該學期具下列資格之一者：

(一)獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免。

(二)獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金。

(三)有12歲以下子女。

(四)本人或其配偶已懷孕。

教育部指出，補助措施將於6月底前由政府依部會資料主動審查補助資格並分別設算補助額度，自7月起再由承貸銀行直接通知，再依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度亦有所不同。符合疫後就學貸款補助方案資格者，由承貸銀行直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中的貸款人)或一年的還款本息(非在學的貸款人)。

教育部提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因需以6月20日時的條件進行審查，以照顧貸款人，此類貸款人必須在6月1日至7月31日前，檢附國民健康署編印的孕婦健康手冊、載明懷孕周數及預產日期的診斷證明書，或戶籍所在地政府核發的低收入戶／中低收入戶證明等文件，依政府公告管道提出申請，符合資格者亦可享有補助。