ŠKODA Taiwan合作經銷夥伴尚騰汽車集團旗下尚鵬汽車，斥資新台幣逾4億元所量身打造的全新內湖旗艦展示暨服務中心，於今日（27日）舉辦上樑儀式，並預計12月底正式啟用，不僅是全台面積最大、功能最完整的ŠKODA重要戰略據點，更將與賓士、BMW、Audi、Tesla等豪華汽車品牌，共同搶進台北汽車商圈核心蛋黃區。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘進一步強調：「這座ŠKODA內湖旗艦展示暨服務中心，坐擁地利，將為周遭購物精華商圈帶來一股新動力。同時有鑑於汽車產業世代更迭，消費者消費型態改變，全新一站式購足的營運型態設計，也可成為台灣其他車廠借鏡參考的優質範例。」

尚騰汽車集團對ŠKODA未來在台發展動能深具信心，進而傾注全力投入全新旗艦展示暨服務中心的開發。於2022年6月正式開工興建的全新ŠKODA內湖旗艦展示暨服務中心，歷經半年興建，於今日（3月27日）進行盛大的上樑儀式，將於今年12月底正式啟用，為品牌步入在台營運新篇章之際，立下頗具指標性的重要里程碑。

位於內湖舊宗段核心區域的ŠKODA全新內湖旗艦展示暨服務據點，基地超過800坪，總樓地板面積超過1470坪，更全面納入新車展售、認證中古車、全功能維修保養服務（含鈑金烤漆）、精品、汽車美容、車輛保險與租賃、電動車快速充電、客戶休憩餐飲等多元服務，在ŠKODA所倡導的Human Touch以人為本的服務精神下，讓消費者能夠享受到尚鵬汽車對人車最無微不至的貼心照料。而此旗艦據點鄰近大潤發、家樂福、Costco、IKEA、B＆Q特力屋、紐約家具設計中心、燦坤3C、迪卡儂、內湖花市等賣場，全新內湖旗艦展示暨服務據點正式啟用後，將使此處成為大台北地區最為完備的生活機能商圈。

ŠKODA Taiwan總裁李御林表示：「ŠKODA Taiwan自2015年正式在台成立後，積極提升通路服務品質，目前全台灣已經擁有19家展示中心以及服務據點，非常感謝尚鵬汽車對 ŠKODA的支持，在內湖地區打造這一座全新內湖旗艦展示暨服務據點，相信這個旗艦點未來將成為大台北地區ŠKODA車主最堅強的後盾。」