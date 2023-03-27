兒童清明5天連假即將到來，台中潭子寶熊漁樂碼頭推出系列好康活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

兒童清明5天連假即將到來，台中潭子寶熊漁樂碼頭推出系列好康活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

兒童清明5天連假即將到來，台中潭子寶熊漁樂碼頭推出系列好康活動，連假期間線上購票，3人成行除了兒童可免費入館外，還有DIY雙體驗、花藝粉彩課程，還可體驗戶外釣魚，有逛有玩，寓教於樂全都包！

寶熊漁樂碼頭館方指出，即日起至4月5日前於寶熊漁樂碼頭的官網購票，購買兒童節限定套票優惠價360元，享有雙人購票兒童(12歲以下)免費入館優惠，可參加釣魚故事館導覽、觀賞3D海洋劇場，還有抵用券可折抵體驗虛擬釣魚體驗或手作課程。

寶熊館內有各式手作課程，連假期間推出雙體驗活動，只要參加釣竿的組裝、彩繪假餌鑰匙圈或彩繪BO熊撲滿體驗，加送紀念幣體驗活動。還有每月限定的特色課程，花現擴香座及粉彩書卡課程，由專業導師帶領教學，可創作出獨一無二的作品帶回家。

寶熊漁樂碼頭館方表示，在每個周末及連續假期推出「釣魚響導來你釣魚趣活動」，無須準備任何釣具，還有專業釣魚教學輕鬆體驗戶外釣魚，鼓勵民眾多參與各種的運動，讓孩子放下3C遊戲，親子同樂讓生活更健康。（相關優惠以官網為主）