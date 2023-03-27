台灣央行跟進美國聯準會連續升息5次，累積幅度共3碼，約0.75個百分點，房貸族利率突破2％大關，租屋族也因此受到影響。立法院國民黨團今召開記者會，質疑蔡英文政府拿不出辦法，難道睡著了嗎？行政院長陳建仁應履行蔡總統承諾，訂定具體解決辦法。

立院國民黨團總召曾銘宗說，去年3月18日開始，央行總共升息4次，今年3月24日又升息一次，5次升息共0.75％，假設貸款1千萬買房，每年將增加7萬5千元利息負擔。而根據資料，個人持有三戶以上有36707人，10戶以上高達1659人，顯見富者囤房問題嚴重。

曾銘宗指出，1月27日蔡英文總統任命陳建仁擔任行政院長時提到，要照顧從租屋族到房貸族，但當他質詢內政部長林右昌，要求內政部履行蔡英文總統的承諾，拿出具體辦法協助房貸族時，林右昌卻提不出任何措施。因此他要求陳建仁履行蔡英文承諾，拿出具體辦法，照顧租屋族、房貸族。

書記長謝衣鳯表示，根據金管會統計至今年1月底「金融機構房屋貸款統計表」顯示，購置貸款的戶數為201萬4548戶，餘額9兆3132億元；房屋修繕貸款戶為61136戶，餘額466億元，兩者總計約為9兆4千億元。而3月以來，貸款升息高達2％，所影響的不只是9兆4千億元房貸，還有車貸、學貸等。

謝衣鳯指出，房貸利率地板價已破2％，如果貸款一千萬元，一年將多繳4.4萬元，如果再考慮有車貸、學貸，貸款族的心將繼續淌血。其次，根據主計總處家庭部門負債變化統計，2016年家庭部門負債為14.8兆元，當時的GDP為17.5兆，家庭負債佔GDP84.6％，到了2020年家庭部門負債為18.2兆元，當時的GDP為19.8兆元，家庭負債佔GDP91.9％，逐年攀高中。

謝衣鳯認為，這次央行升息半碼，對於所有家庭部門、小資族將承受巨大壓力，這也是為何國民黨團一再呼籲政府，還稅於民普發現金1萬元，這對小資族、中低收入戶家庭來說，將有莫大的幫助。

藍委費鴻泰批，根據全國貸款負擔利率，2022年貸款負擔率為39.62％，今年預估將達43％，簡言之所得中有43％要拿出繳房貸，這對中產階級負擔相當的重，全國平均9.7年不吃不喝才買得起房，台北市得16年，痛苦指數飆升，「買房對年輕人說，根本就是不可能的事，蔡政府睡著了嗎？」

費鴻泰說，政府祭出租金補貼，結果是漲房租、電價調整之後，漲房租、利率升息之下，也還是漲房租，蔡政府租屋政策到底有沒有問題？讓貧富懸殊誇速加大、中低收入戶越來越悽慘。藍委賴士葆也指出，台灣人過去20年來所得扣除CPI之後，幾乎原地踏步，通膨造成所得呈現負成長，但期間房價漲了4倍，其中土地部分漲7至8成，主因在於國家政策。

賴士葆點出，蔡政府對於養地、囤地、囤房現象一點辦法也沒有，始終不敢對房屋持有人持有一定戶數，課徵囤房稅。換言之，房屋、土地持有成本過低，造成房地產價格居高不下。而蔡政府青年政策其實根本不友善，放任囤房現象，讓房價不斷飆升，年輕人買房根本就是遙不可及。

賴士葆質疑，蔡英文的社會住宅政策僅實現10％左右，任期即將結束，說好的20萬戶社會住宅在哪裡？進度如何？面對利率不斷上升、萬物齊漲的今天，賴士葆呼籲蔡政府，唯有恢復囤房稅，才能抑制房價，否則年輕人只能望屋興嘆，民怨會越來越高。