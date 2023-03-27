台新銀行宣布升級財富管理客戶的信用卡權益，並推出最高等級的「卓富無限卡」，祭出市場最優機場接或送最高12次，將保險回饋提高至1.5％、海外回饋提高至3％現金回饋無上限，更精選米其林、五星飯店、特色美饌近百家餐廳5折起與15間頂級度假飯店住一晚送一晚優惠，目標打造更精準的「懂您」禮遇，在幫助客戶守護與累積財富的同時，實現每個階段的品味生活。

台新銀行財富管理以「認真、專業、懂您」的精神與時俱進，以數位科技打造金融生態圈，提供兼容科技與人性的金融服務，又以五星健檢服務、兒童財富管理帳戶與家庭會員制度，備受市場肯定。

台新銀行財富管理以三大優勢滿足客戶各式理財需求，包括多元商品、虛實通路與獨特禮遇，並運用大數據分析提供客製化產品選擇、結合分行理專真感情的禮遇服務與便利的數位流程，組成市場無法取代的財富管理團隊。

台新銀行總經理尚瑞強表示，自2016年發行台新銀行財富無限卡後，透過數據與前線理專的回饋，發現財富無限卡的持卡人在保險費用的消費金額是一般信用卡的20倍，其次為海外、航旅消費高出5倍，而餐飲消費也高達3倍之多。以上數據除了顯示財管客戶在商務差旅、出遊、聚餐等場域交易頻繁之外，在疫情過後，財富無限卡的持卡人在高質量的生活體驗更願意投資。

本次無限卡升級加碼在最常使用的權益，如保險回饋最高1.3％的現金回饋無上限，機場接或送增加到最高一年6次、生日當月更享晶華、萬豪等近20間星級飯店餐廳最高50％現金回饋，再享近30間頂級美饌75折起。此外，因應5月即將到來的繳稅季，2023年5月31日前申辦財富無限卡且核卡，並使用該卡扣繳綜所稅，即可獲得最高3500元昇恆昌禮券。

尚瑞強特別說明，除了既有的財富無限卡升級，更為台新財富管理私人銀行、翡翠與金鑽會員專屬打造邀請制的「卓富無限卡」，邀請客戶入主極致禮遇，市場最優的免費國內機場接或送12次／年(另也可選擇依所需扣抵次數兌換全球指定機場接或送、臺灣高鐵標準車廂車票)、保費1.5％回饋、米其林／五星飯店5折起、頂級度假飯店住一晚送一晚、國際機場貴賓室、機場外圍停車、市區停車等禮遇，亦享海外3％、國內1％現金回饋無上限，並提供機場快速出入境獨家服務-環宇商務禮遇享最高2次。