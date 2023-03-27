漢堡王優惠券單人餐中的「莫札瑞拉起司烤牛堡餐」只要99元就能吃到，祭祖也能省荷包。（漢堡王提供）

頂呱呱為肉控省荷包，推出399元「享樂狂歡桶」，除了雞腿雞翅外，還有人氣呱呱包。（頂呱呱提供）

拿坡里炸雞專賣店「1公斤腿排桶」限時購買還送6隻胡椒雞翅。（拿坡里提供）

清明連假將至，民眾也正準備返鄉掃墓並考慮該買什麼澎湃美食祭祖。由於年輕人對拜拜禁忌較無感，加上拜完的食物如果不喜歡吃就容易浪費，便會準備方便購入的速食，過去有鄉民笑說「看到超多供桌上都擺速食店食物。」業者也分析，買速食祭祖的客群幾乎落在40歲以下，現有65折起優惠、百元內有找套餐等，間接刺激街邊店買氣至少1成以上。

漢堡王「莫札瑞拉起司烤牛堡」加入莫札瑞拉起司打造牽絲香濃口感，搭多汁的火烤牛肉排，鹹香不膩，5月31日前透過「江湖救急優惠券」，該漢堡配辣薯球加中可只要99元就能購入；另脆洋蔥牛肉堡、四塊雞塊等也都享買一送一。

肯德基4月1日起至4月5日限時推連假優惠，其中包含青花椒系列套餐，裹上青花椒麻醬的咔啦雞腿堡、香麻脆雞，整體香辣帶勁挑逗嗜辣者的味蕾，搭上香酥脆薯、原味蛋撻和百事可樂等多款餐點，原價760元，特價499元，等同打了66折。

頂呱呱同樣自4月1日起限時5天推好康，「享樂狂歡桶」包含人氣點心「呱呱包」，將香菇糯米飯與瘦豬肉炒香後，再以雞皮完整包裹並油炸烹調，特色美味擄獲老饕的心，同時搭配原味炸雞、原味雞腿、辣味雞翅和可樂等，原價470元，優惠價399元，讓祖先過癮開嗑，

拿坡里炸雞專賣店「1公斤腿排桶」使用帶骨腿排並裹上義式炸雞粉現點現炸，咬下能夠品嘗充足汁水，微辣風味相當開胃，4月17日前購買不只下殺65折還送6隻胡椒雞翅。21世紀則在4月18日前主打「避風塘炸烤半雞」，以避風塘醬料裹上烤雞，整體蒜香濃郁並帶點微辣滋味，分享餐原價515元，特價430元，還能帶走洋蔥圈、地瓜球和蜂蜜綠茶。