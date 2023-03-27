一般人皮膚長痘痘可能是因為熬夜、壓力或青春期，但有些人連頭皮都長痘痘，一名46歲女性有肺癌病史，因治療藥物有頭皮毛囊炎的副作用，由於痘痘遲遲未消，且有疼痛感，就醫發現，原來是肺癌細胞轉移到頭皮。醫師提醒，若痘痘出現分泌物或出血、持續2周以上、外型變大變硬可能是惡性腫瘤，建議就醫詳細檢查。

皮膚科醫師趙昭明在《健康2.0》節目中表示，一名46歲女性本身有肺癌病史，採用標靶藥物治療，副作用會出現甲溝炎、頭皮毛囊炎等，但因其毛囊炎持續太久且有疼痛感，因此前往皮膚科看診。

趙昭明表示，細看女子頭皮的毛囊炎後發現，潰爛狀態類似糜爛、傷口不易癒合、擠壓還有滲透液流出，感覺有異，因此建議該女子到大醫院檢查，女子切片檢查後發現，竟是癌細胞轉移到頭部造成的發炎。

家醫科醫師陳欣湄補充，相較於內臟器官的腫瘤，頭皮上的痘痘惡性機率較低，但若皮膚上長了偏惡性的東西，因為有豐富的血液循環，所以會有3種症狀，1.出現分泌物、潰瘍或滲血；2. 持續兩周以上；3. 尺寸、軟硬度改變。若有這些情況，最好由皮膚科醫師檢查較為保險。