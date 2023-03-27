郭的陣營也不甘示弱回擊，對手開記者會只會把農委會施政報告複製貼上，呼籲把立委換新，國家才會興。（張毓翎攝）

民進黨立委初選在台南市第1選區形成雙姝對決，前台南市政府觀旅局長郭貞慧挑戰現任立委賴惠員，郭貞慧上周提出「畜牧業三支箭」政見，被賴惠員27日開記者會批評為疊床架屋，還酸是錯誤政見成了「三支斷箭」。對此，郭的陣營也不甘示弱回擊，對手號稱農業立委，但開記者會只會把農委會施政報告複製貼上，因此郭要再加一支箭，就是呼籲把立委換新，國家才會興。

國內面臨缺蛋危機，豬肉價格又飆破40年新高，郭貞慧為畜牧業者發聲，24日提出「畜牧三箭救畜牧」，包括協助地方成立「畜牧業全面升級基金」、成立各縣市「畜牧業升級顧問團」、提供優惠貸款利率，希望能對症下藥，搶救國內畜牧業。

賴惠員今天開記者會批評郭貞慧的畜牧三箭政見，台南市養豬協會理事長曾勝誠、總幹事李鎂瑛、理事賴世民皆現身力挺。曾勝誠說，台灣已有中央畜產會來調節產銷、蒐集資訊、穩定價格等，飼料玉米價格節節高升，政府近年努力活化休耕農地，將飼料玉米耕作面積提高，為產業解決燃眉之急

賴惠員炮轟郭貞慧推出的畜牧三箭救畜牧，看似頗具新意，實際上都有現行政策和機制在執行，不須再外加一個多餘的基金搞成多頭馬車，浪費有限資源，並嘲諷郭像是站在在野黨的立場，全盤否定執政黨農政部門多年來的成果。

郭貞慧團隊回應，郭貞慧提出的各縣市「畜牧業全面升級基金」，開宗明義不是再中央疊床架屋，而是把中央的資源和能量，依照各縣市不同的政經民情下放給地方政府，如果只靠中央可以做好，如今怎麼會到處缺蛋又缺肉？

郭貞慧團隊進一步指出，正因農委會單一部會打著百億基金的名號搞畜舍改建、畜牧業升級已4年多了，結果缺蛋危機愈演愈烈、豬肉飆破數十年天價。賴惠員提出的政策包含農委會推動禽舍改建、去化禽畜糞便等，有如把農委會的施政報告複製貼上，難道去年1126人民給的教訓還不夠嗎？