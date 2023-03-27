宏都拉斯與我國斷交，國民黨立院黨團總召曾銘宗今批，中國大陸一再打壓，國民黨團要表達遺憾和譴責之意；立委賴士葆則說，兩岸和平交流才是最好的方式，需有前總統馬英九這樣的人去突破、展開和平交流。

曾銘宗今受訪時說，國民黨創建且捍衛中華民國，一路堅持自由民主，而馬政府執政，台海是世界上最穩健、安全的地方，但如今外國媒體一再報導台海最危險、嚴峻，為此要呼籲朝野團結一致，以維護國家利益。他強調，中華民國是主權國家，希望政府統合一切力量，而中國大陸一再打壓，已壓縮我國外交空間，國民黨團對此表達遺憾和譴責之意。

賴士葆則指出，蔡政府採烽火外交、衝撞式外交，但馬政府時代兩岸間不挖牆角、休兵，高下立判，從這次宏都拉斯斷交事件可看出，兩岸和平交流是最好的方式。他認為，馬英九帶年輕人去對岸交流，對兩岸降低敵意絕對有幫助，若今天台灣到處都有陸客，對岸還要打台灣嗎，還需要每個人都學習拿步槍、全島皆兵嗎？得有馬英九這樣的人展開和平有效的交流。