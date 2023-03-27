政府普發6000元現金，預計最快4月6日入帳；新光三越搶商機，入帳日的首日舉辦初夏購物節，這次化妝品買3000元送3000點，各項促銷「火力全開」，預計全台21天的檔期，業績可達67億元，較去年初夏購物節成長10％。

新光三越販促部支付卡務副理黃欣怡分析，今年第1季口罩禁令逐步開放後，來客數多兩成，消費者購買的件數也增加不少，如社交需求必備的彩妝大幅成長2成，旅遊周邊商品更是翻倍成長，服飾也創造不錯銷售佳績，預計政府普發現金後，將會延續消費熱潮。

值得注意的是，新光三越內部統計，國際觀光客較去年同期來客激增16倍，美國客喜歡精品、日本客則偏愛台灣物產，觀光客激增16倍看似可觀，黃欣怡表示，這只回到疫情前(2019年)的2成，從觀光局的數據來看，黃欣怡預估，至少要三年國際觀光客才能回到疫情前水準。

新光三越表示，除了化妝品首度贈送點數、玩法更多外，更首度加碼skm pay購買百貨服飾、家用單筆5000元送3000點，大家電、法雅客單筆滿萬送5000點等，讓消費者夏季抗漲、省錢大作戰。