嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，要讓4月親子一同「嗨翻嘉義」，27日記者會上，全場為幼兒園小朋友趣味競賽加油打氣。（呂妍庭攝）

嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，要讓4月親子一同「嗨翻嘉義」。（呂妍庭攝）

嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，要讓4月親子一同「嗨翻嘉義」。（呂妍庭攝）

嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，今嘉義市長黃敏惠搶先體驗。（呂妍庭攝）

嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，今嘉義市長黃敏惠搶先體驗。（呂妍庭攝）

兒童節即將到來，嘉義市4月分規畫多達25場兒童、親子活動，要讓4月親子一同「嗨翻嘉義」，嘉義市長黃敏惠強調，市府用心規畫一系列活動，依照年齡層設計不一樣的主題內容，更融合兒童權利公約及聯合國多元永續發展目標的精神，期待孩子平日生活就符合兒童權利公約原則，藉由活動讓小孩笑嗨嗨，家長笑嗨嗨，全家都笑嗨嗨！

黃敏惠說，青年是帶動城市發展的重大引擎，孩子更是最重要的螺絲釘，市府長期致力於兒童福利發展，讓家長們在「嘉」安心生養，所以不管是兒童福利的推動、親子活動，都希望讓大家感受到嘉義幸福進行式。

而4月分一整個月的兒童月活動，就是要讓孩子有難忘回憶，黃敏惠強調，一系列活動不同場域舉辦共25場，融合《兒童權利公約》中「禁止歧視」、「生存及發展權」、「優先考量兒童最佳利益」，「表意權」4大原則，讓孩子從小建立正確的觀念外，也藉寓教於樂傳達CRC精神。

社會處處長黃毅晨表示，此次「全嘉Chill孩嗨」兒童月活動特別整合社會處各科亮點，並透過公私協力的合作，讓系列活動有更多元及新穎創意，每場活動都別具意義，歡迎大家一起共襄盛舉，也歡迎全台親子家庭趁著兒童節連假到嘉義市參與兒童月系列活動，來「嘉」旅行，一起走出戶外，享受親子的樂趣。