美女主播吳宇舒和媒體人朱凱翔結婚10年，41歲的她日前公開超音波照，證實懷孕五個月，喜訊曝光後網友紛紛獻上祝福，近來她也分享懷孕過程，表示因為肚子仍不明顯，即便公開消息仍有許多人不相信，讓她笑稱連面試的保母都懷疑她應該沒有懷孕。

吳宇舒透露懷孕以來，不僅胖了2公斤左右，因為久未運動的緣故，身材看起來不如過往般結實，但由於孕肚仍不明顯，加上天氣冷外面搭著外套，始終未被察覺，除了少數先知會過的主管，其他同事一概不知情，甚至沒有察覺出異狀，直到懷孕15週後，不僅體重明顯增加，肚子也大得不像是單純吃太飽的樣子，才被眼尖的化妝師和髮型師注意到，便詢問是不是還沒滿3個月不能公開?她才坦言「已經懷孕5個月了」，讓眾人驚呼不已：「哪有人懷孕5個月還這麼瘦的」。

吳宇舒近來公開超音波照，證實懷孕五個月，更表示雖然首次植入胚胎就成功懷孕，但備孕過程困難重重，讓她忍不住哀號：「療程如果不能一氣呵成，我不想生了啦」，根據《ETtoday星光雲》報導，吳宇舒透露懷孕第8周時，3天內接連出血3次，當下心情相當緊張，好在複診確定寶寶一切健康，她才放下心中一顆大石頭。

吳宇舒也公開忍到5個月才向外界公開的原因，指出：「五個月開始肚子大很快，不講也瞞不住了」，消息曝光後，許多粉絲不捨她仍得站著播報，對此，她也搞笑回覆：「五個月的孕婦沒那麼脆弱，我比較怕大家會讓我太安逸胖太快」。