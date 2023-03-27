然而，3月起品牌廠開始對於第二季需求看法轉趨樂觀，面板廠對於液晶監視器面板後續訂單能見度也隨之上升，預估第二季液晶監視器面板出貨量約3,670萬片，季增15.1％，相較2018年第二季出貨量3,730萬片，以及2019年第二季出貨量3,540萬片，明顯已接近疫情前水準。

TrendForce表示，第二季液晶監視器面板出貨量增加原因有三。其一，中國網吧液晶監視器於2022年12月解封後，線下消費需求回溫，網吧陸續啟動監視器換機升級，因此帶動電競液晶監視器面板的需求大量增加，也使得高階電競液晶監視器面板使用的IC出現緊缺的雜音。其二，海外通路回補庫存，在經過數季的庫存去化後，液晶監視器品牌觀察到通路對於庫存回補的力道有些微回溫。其三，中國618促銷備貨，經歷2022年消費市場急凍，品牌希望能夠利用中國解封經濟復甦之際進行促銷，此外，目前面板價格處於低檔，也吸引品牌有意逢低備貨。

整體而言，TrendForce認為，第二季的需求回溫主要由消費性需求帶動，商務需求目前仍舊疲軟。下半年商務品牌仍然保守看待，消費性市場則端看中國618促銷以及歐洲兩大地區的市場狀況，是否有機會再推升下半年旺季需求。