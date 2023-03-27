初泰PIKUL還推免費享用的泰式開胃小菜自助吧，包含水果、涼拌金針菇等。（初泰提供）

初泰PIKUL裝潢典雅清新，未來也會推出泰式便當、泰式下午茶等，規劃3年開到5間分店。（初泰提供）

路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團的正宗泰國料理「初泰PIKUL」展開拓點版圖，第二間門市選擇南港中國信託金融園區C棟1樓，裝潢風格在泰式主題下添增時尚工業風。為慶開幕，29日起，與位於台北信義區的象山創始店，推精緻平價「一個人的泰菜」系列商業午餐，免費享受獨特泰式開胃小菜的自助吧，堪稱CP值爆表，也看出業者卯足全力搶攻個人用餐商機。

路易莎集團董事長黃銘賢說：「泰菜已經成為泰國的生活文化，除了正餐，也有許多點心搭配飲料，並非目前台灣流行的泰式料理，因此，初泰PIKUL計畫未來也會推出泰式便當、泰式下午茶等，無論何時都可以自己、親友聚會來坐坐，品味各種泰式料理的美好享受。」

「一個人的泰菜」系列220元起，中午11點到14點時段供應，共有3大類，一是泰國家鄉味系列：融合泰式經典鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿，其中，豬肉則選用台灣上等究好豬，魚則選用安永鮮魚；二是泰式咖哩系列：有綠咖哩酥炸去骨雞球、紅咖哩酥炸軟殼蟹及綠咖哩氣蒸松阪豬、紅咖哩清蒸鱸魚，其中紅咖哩酥炸軟殼蟹，整支的酥炸軟殼蟹相當吸睛；三是泰鍋系列：有泰式船麵、冬蔭豬肉麵及泰北鴨血豬排麵，其中船麵源於昔日泰國水上生活，濃郁的泰式風味麵條，通常與炸豬皮或脆皮餛飩皮和羅勒一起食用，「初泰PIKUL」泰式船麵及泰北鴨血豬排麵都會再附上一盤現炸豬皮，香脆不膩口、搭配湯麵或單吃，格外享受。

「初泰PIKUL」除了原有的皇家特色料理之外並更新菜單，亦有單點現炒泰式料理，招牌餐點如：泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、風味創意「柚子蝦拌沙拉」、正宗泰國東北風味的「戰斧豬排」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」與「泰式烤豬沙嗲串」及台灣人最愛的蝦餅。必點飲料包含有果肉的鮮椰汁，解酸解辣更解熱，以及最暢銷的泰式奶茶等；另外，創意飯後甜點還有椰奶黑米芋頭甜湯(1碗／99元)、斑蘭香蕉煎餅(1客／99元)及戚風蛋糕(1片／99元)和娘惹糕，尤其色彩鮮艷多種口味的娘惹糕，單一顆只要35元，搭配泰式奶茶非常適合當下午茶點心。