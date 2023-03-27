文化部宣布，18歲至21歲1200點成年禮金將於6月6日開放領取，並加碼獨立書店購書點數2點加贈1點。（文化部提供）

立法院24日三讀通過攸關全民普發6000元的《疫後特別預算》，行政院今日下午舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」，文化部宣布，18歲至21歲1200點成年禮金將於6月6日開放領取，並加碼獨立書店購書點數2點加贈1點；另針對國中、小及高中推出一日文化體驗，預計3年達成4000車次、15萬人次目標，並於偏鄉規畫大匯演等。

文化部表示，首波方案將在6月6日推出成年禮金，針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。發放人數近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

不過，外界憂心各地戲院越來越少，偏鄉縣市學生恐難使用點數看國片，文化部次長王時思表示，針對此狀況，文化部將以校外教學的方式，將學生帶去有戲院的地方看國片。

考量藝FUN券約有6成用於書店，其中8成5集中連鎖書店，文化部為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。

為讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，文化部表示，將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以非六都及偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自7月起至年底，陸續於非六都及偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等。