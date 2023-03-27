靜宜日文系跳脫傳統語言能力訓練的窠臼，教學上運用現代科技、連結文化及產業趨勢。(靜宜大學提供)

靜宜日文系培養學生聽說讀寫譯等基本功，並規畫專業與創新課程，讓學生應用日語，並具備基礎研究能力，培養就業即戰力。(靜宜大學提供)

靜宜日文系培育學生成為「通曉日本語文、熟知日本文化、具備國際視野、促進台日交流」的日語專才！(靜宜大學提供)

靜宜日文系採小班教學，另設立語言文學教育、社會史地政經、商務觀光文化、跨域溝通交流等四個學程，引領多元學習。(靜宜大學提供)

靜宜大學日本語文學系跳脫傳統語言能力訓練的窠臼，教學上運用現代科技、連結文化及產業趨勢。系主任李偉煌說，日文系除培養學生聽說讀寫譯等基本功，並規畫專業與創新課程，讓學生應用日語並具備基礎研究能力，培養就業即戰力；成為「通曉日本語文、熟知日本文化、具備國際視野、促進台日交流」的日語專才！

李偉煌指出，靜宜日文系採小班教學，在既有日語基礎語言訓練課程外，另設立語言文學教育、社會史地政經、商務觀光文化、跨域溝通交流等四個學程，引領學生多元學習。除日語專業課程，還開設「台灣日文資料導讀」及「日本動漫賞析」等課程，因戰前資料多為舊假名、舊漢字，學生需經一定訓練才能識讀日治時期文獻作品。

李偉煌說，靜宜日文系締結日本姐妹校多達39所，規畫學生海外暑期短期研修與移地教學，每年並提供60名到日本著名的「東京白百合女子大學」及「京都精華大學」等名校進行交換留學；並推薦20名到日本知名企業實習，學生具備良好學習態度及日語專業，獲得業界極大肯定爭相邀請前往實習。

日文系助理教授王湘榕表示，靜宜是全國第一所加入國際學生交換計畫(ISEP)的大學，走在國際化浪潮前端！因靜宜日文系學生需經日語能力檢定2級(N2)合格，才能到日本留學或實習，扎實的日語能力，深受日本學界及業界肯定！

靜宜日文系還開設日本戲劇展演、日語廣播、日本觀光地理及新聞日文等魅力課程；同時提供浴衣、茶道、太鼓、舞踊等傳統日本文化體驗。並規畫多門台日學生共學課程，讓學生在靜宜能有日本留學沉浸式的學習環境；每年並舉辦「櫻花五月祭」活動，提升學習日文的興趣。

李偉煌強調，該系積極連結社會脈動重視多元化發展，培養學生具備日文素養外，同時鼓勵參與辯論、簡報、配音等全國性學藝比賽，累積經驗並訓練專業能力。學生畢業後可選擇升學或參加外交、領事、新聞等特考；還能到日商公司擔任翻譯或行政工作，抑或從事教師、翻譯、領隊導遊等，就業職場多元且廣泛。