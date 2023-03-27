蔡詩芸（左）跟媽媽蔡麗娜會一起運動、保養皮膚。（世界夫人集團提供）

蔡麗娜奪冠，王陽明、蔡詩芸的女兒上台獻花。（讀者提供）

2022中華台北賽區世界夫人頒獎典禮，今（27日）於晶華酒店盛大舉行，蔡詩芸媽媽蔡麗娜，擁有上海、俄羅斯的混血血統，即使69歲，身材跟儀態都維持地相當好，展現出模特兒的身段，最終獲得冠軍寶座。王陽明、蔡詩芸今帶著女兒出席活動，女兒開心的獻花給外婆，恭喜她奪冠。

蔡詩芸先前錄《大嘻哈時代2》時傳出身體不適去動刀的事，媽媽日前聽聞消息表示，自己並不知情，也是看到報導後才知道；蔡詩芸則是說，小手術而已，不想讓媽媽擔心，也提到定時半年、一年都會去做健康檢查。

蔡詩芸說，一星期會跟媽媽一起打二次網球，「媽媽打的比我好，還會殺球，媽媽平時也會跟一些球員練習」；她除了打網球，也會跟媽媽一起上健身房，用跳繩等運動來保持身材。蔡詩芸日常也會跟媽媽一起保養，媽媽還會提供保養秘方給她，「例如用蜂蜜加檸檬塗臉，媽媽自己是有試用，但我還沒有嘗試」。