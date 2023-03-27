聯博投信固定收益資深投資策略師江常維以多元債券為代表的彭博美國綜合債券指數的表現為例，無論是3月以來或今年至今表現都相對穩定，分別上揚2％與2.5％，不遜於以MSCI世界指數為代表的全球股市、以標普500指數為代表的美股。

細究多元債券表現突出原因，江常維表示，主要在於指數成分債包括公債、投資等級債券、證券化資產等。近1個月來由於市場避險情緒升溫、資金流入美國公債，因此無論短天期還是長天期公債皆看到殖利率下修情況，亦凸顯美國公債作為資金避風港的功能。

江常維進一步提到，雖然今年以來各債種殖利率收斂，但仍高於10年前，以美林美國非投資等級債券指數為例，目前殖利率近9％，以收益角度仍相對具吸引力。

江常維表示，去年全球央行大幅升息造成資金緊縮，部分金融機構或公司出現流動性危機是必經過程，擁有強健資本、存款來源分散、資產負債表健康等優勢的銀行，終能成功度過此波危機。

而經濟雖然可能逐漸降溫，但企業體質相對過往來得穩健，即使違約率可能上升，但幅度不至於太大。如美國非投資等級債券指數違約率未來2～3年可能上升至3～4％，歐洲非投資等級債券指數違約率可能上升至2～3％，兩者皆為長期平均值。

隨著時序步入升息尾端，江常維預期未來市場仍會持續波動，建議不要單壓單一債種，或只買長天期公債、投資等級債券等。「因為這些債券的存續期間風險較大、短期波動也大。」採取多元分散的債券策略較能提供穩定報酬與收益。

整體而言，無論從殖利率吸引力或企業體質角度看，債市皆存在良好投資機會，多元分散的槓鈴策略，囊括多元債券種類並適度布局美國公債，有助緩和波動、增加收益。聯博投信建議投資人可視個人風險屬性酌量布局、長期投資，唯有耐心以對才有機會成就投資目標。