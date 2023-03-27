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證交所表示，活動獎項分為「心得分享獎」：由證交所從符合條件的參加者中，選出具有深刻學習收穫、文筆佳之心得文章，共計20名，各獲得超商禮券200元，並將其文章刊登於「宅在家學習網」之心得分享區，分享予大眾；同時為鼓勵民眾踴躍參與，另有「問卷幸運獎」：從心得文章未獲選之參加者中抽出10名，各獲得超商禮券100元。

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