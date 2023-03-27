新北一名人妻控訴結婚27年的丈夫衛生習慣非常差，長年不刷牙、不洗手、不洗澡，甚至曾猥褻過親生女兒，聞女兒穿過內褲，還為了還賭債擅自賣掉房產，至今已離家3年音訊全無，向法院訴請離婚；女兒也出面作證曾遭父親伸入褲子內猥褻，且父親長年沒工作，全靠母親供養；法官最後判准離婚。

判決書指出，妻子主張2人自民國85年結婚後，她就發現丈夫婚後衛生習慣極差，長年不刷牙、不洗手、不洗澡，且曾猥褻過親生女兒，聞女兒穿過內褲，且丈夫脾氣不好，長年簽賭、在外欠錢，也未負擔家中經濟，曾偷偷將名下不動產出售，後來離家長達3年，都沒告訴她搬到哪，她為此訴請離婚。

兩人的女兒出面做證實父親會對她毛手毛腳，手伸到她的褲子裡，孩說父親脾氣不好，失蹤後都不讓家人知道住哪裡，什麼重要事情都不講，也沒有工作，全靠母親提供生活費，法官認為女兒的證述涉及個人遭猥褻的隱私情事，若非真有其事，不然不會說出，應可採信。

法官認為男方擅自出售房屋後與妻子分居，未再與妻子聯繫、共營婚姻生活，雙方長久無感情交流，也無法溝通尋求解決婚姻困境，感情必然疏離，無法達成實質夫妻生活，喪失維持婚姻意願，因此判准離婚。