行政院今日於「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」表示，疫後就學貸款補助方案將由政府於6月底前主動審查補助資格，再由承貸銀行自7月起通知符合補助資格者，實際依據貸款人的貸款本金設算補助額度，直接扣抵1年本息（非在學的貸款人)或最近1學期本金(在學中的貸款人)。

教育部「疫後就學貸款補助方案」係政府在3800億元財政餘裕中，編列220億元特別預算經費，用以協助符合下列資格的就學貸款人償還1年本息，實際依據每一位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

關於這次學貸補助對象，若是非在學的貸款人，須是低收入戶或中低收入戶、111年度平均每月所得未達4萬元、有12歲以下子女、本人或其配偶已懷孕等四項條件中，符合其中一項。

至於在學中的貸款人要獲得補助，要滿足以下四項條件中的其中一項：一、獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免；二、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金；三、有12歲以下子女；四、本人或其配偶已懷孕。

教育部表示，此次的補助措施，將於今年6月底前由政府依部會資料主動審查補助資格並分別設算補助額度，自7月起再由承貸銀行直接通知；依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度（協助還1年本息）也有所不同。

教育部指出，符合疫後就學貸款補助方案資格者，由承貸銀行直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中的貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人），避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因須以今年6月20日時的條件進行審查，此類貸款人應自今年6月1日至7月31日前，檢附孕婦健康手冊（國民健康署編印）、診斷證明書（載明懷孕週數及預產日期等）或戶籍所在地政府核發的低收入戶、中低收入戶證明等文件，依政府公告管道提出申請，符合資格者亦可享有補助。疫後就學貸款補助須知預計於5月底前公告。