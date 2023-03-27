If that’s what I think it is I think i know why Alexa hasn’t been on tv recently @AlexaBliss_WWE hope you are ok now and we are here for you always 👍✌️❤️ pic.twitter.com/1LKYnGlQ3m — Chris Lillie / chris blade (@LillieChris) March 21, 2023

WWE摔角女將布利絲（Alexa Bliss）最近在IG貼出限動，她的側臉蓋著繃帶，自曝罹患了皮膚癌，她寫道：「寫給年輕時候的我，你應該要遠離日曬機的。」隨即也表明「我已經沒事了啦！」她的皮膚癌已經治癒，她慶幸自己一向有定期檢查皮膚，她注意到臉上一個黑斑的情況似有惡化，得以早期發現。

日曬機也稱曬黑床，是一種室內曬黑設備，可以讓人的膚色接受紫外線照射而變深。布利絲今年31歲，她是金髮白膚的美國人，少女時期因為投入健身競技，所以頻繁使用日曬機加深膚色。她已經動手術處理掉病變，提醒大家要當心陽光與日曬機，這種紫外線導致的癌變在歐美、澳洲、紐西蘭比較常見，這是為了美容而可能損害身體的行為。

布利絲身高不滿155公分，少女時因為厭食症險些喪命，治癒後一度成為健身狂。初入摔角界時曾被教練認為太瘦小而被要求增重，她拿過5次WWE女子冠軍、3次雙打冠軍，聯盟還必須把冠軍腰帶改小，才能讓她掛在腰上。布利絲在IG擁有610萬粉絲，後來因為受傷導致發展停滯，去年與流行歌手卡布雷拉（Ryan Cabrera）結婚。

幾個月前以30歲之齡猝逝的女摔角手莎拉李（Sara Lee），她的丈夫布雷克（Wesley Blake）曾是墨菲（Buddy Murphy）與布利絲的搭檔。