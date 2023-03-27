許多人為了身體健康，煮菜刻意少鹽或不加鹽，營養師何沂霖提醒，如果飲食長期沒有鹽巴，身體電解質不平衡，可能會出現精神不佳、口渴、腸胃不適、脾氣不好、抽筋、頭痛、噁心等狀況。市面上有各種標榜富含礦物質的鹽巴，建議輪流選購是較好的方式。

何沂霖在臉書發文指出，「吃太鹹對身體不好」的概念深植人心，所以大部分長輩或有健康意識者，都會刻意少鹽或不加鹽，「卻會吃一堆水果覺得很健康」。

何沂霖直言「一昧的減鹽或不吃鹽巴，並不是最健康的飲食方式。」鹽巴的化學成分是氯化鈉，鈉在身體的作用很重要，像是維持細胞內外滲透壓平衡、神經傳導、肌肉收縮。長期飲食沒有鹽巴，會造成身體電解質不平衡。

「碘」也是支持甲狀腺的礦物質之一，所以台鹽將碘加到鹽中，因為台灣飲食普遍缺碘，小孩成長過程若缺乏，可能導致甲狀腺機能低下而導致呆小症；長期飲食缺碘者，對於甲狀腺的功能也會有所影響。

常見的鹽有精製鹽、海鹽、岩鹽、湖鹽。何沂霖建議，市面上有各種標榜富含礦物質的鹽巴，輪流使用是最好的方式，「沒有單一一項食物是絕對的好」。