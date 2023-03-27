桃園家長控訴幫傭虐童，8月嬰遭巴頭壓入水中。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市有家長投訴，家中請印尼籍女幫傭，在照顧家中8個月小男嬰，竟以手巴孩子的頭、擰手腳導致瘀青，甚至在洗澡時將男童的頭壓入水中，家長心痛不捨向龍潭警分局報案，之後也投訴警方處理案件不夠積極，龍潭警分局今天對此則回應，該案件發生時間是在3月23及24日，而家長在3月26日凌晨報案，後來有通知該名印尼籍移工製作筆錄函送地檢署偵辦，並同步通報家防中心予以關懷。

桃園市龍潭區有家長投訴，家中請印尼籍女幫佣，之後發現小男童頭部、手部及腳常常出現瘀青，調閱監視器才發現女幫傭竟趁幫男童洗澡時，不斷巴小男童的頭部，甚至還把孩子的頭壓進水中，虐童行為讓人看了非常氣憤，之後報警警察沒有立即將幫傭帶走偵訊，因此擔心會遭幫傭報復或是繼續有虐童行為。

龍潭警分局對此則回應，有關民眾報案疑似虐童案件，事件是發生在3月23、24日，但家屬是在26日凌晨1時才向警方通報，所以該印尼籍幫傭並非現行犯，於法無法將人立即帶回偵辦，而員警也請被害人家長在當日凌晨3時前往派出所報案製作筆錄提出傷害告訴，後續完成刑事調查，並在今天將該名外傭依法函送桃園地檢署偵辦。

警方也說，該名印尼籍外傭對於相關虐童行為坦承不諱，並說是孩子一直哭鬧不停，一時情緒失控才對孩子下手。