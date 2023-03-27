67歲男子洪添進自稱相命師，2016年起多次假借治病、改運等說法，藉機性侵4名少女，除了拿毛筆點畫少女身體，還要求對方進入他改裝的算命車內，多次在各大停車場發生性關係，甚至有高二少女被性侵達百次，新北地院今依強制性交等罪，重判洪男22年徒刑。

檢警調查，洪男2016年至2020年間曾對4名少女性侵，其中一位少女A從高二就認識洪男，洪男聲稱，A女必須接受宗教治療，否則將會因子宮頸癌、乳癌離世，父母也會離婚，A女對此深信不疑，而洪男便假借治病，多次邀約A女進到他的算命車內，用手撫摸其胸部，並與她發生性關係，短短4年內性侵多達486次。

A女偵訊時透露，洪男每次在車內發生完性行為後，都會拿裝有水管的寶特瓶要她沖洗下體，沖洗使用後的水會從汽車改造的設備流出車外。A女男友事後也稱，A女去年10月曾向他坦白，每天都會被洪男性侵，若不與洪男性交，爸媽都會死，而提到此事時，A女情緒接近崩潰。

另外，其餘3名女子，洪男也以治病做法等藉口，藉機用毛筆觸摸少女身體，並與其發生性關係，甚至用手沾墨水指侵少女，被害少女甚至曾用Line互相討論洪男行為，表示「他跟我說 如果用毛筆效果不好，用手才能碰到子宮裡面，碰到肌瘤」、「我有跟他說過我不想，他跟我說如果用毛筆效果不好，他會生氣」、「對一開始是在檢查，但後面動作就變成前男友幫我的那樣子」。

不過，洪男偵訊、庭訊期間矢口否認犯行，僅坦言有拿毛筆在少女胸部、心臟點硃砂，否認有強制性交和猥褻。不少被害少女在法庭上控訴「我覺得要把洪男關到死」、「希望能重判，不要再讓他出來性侵其他女生」。

合議庭認為，洪男為滿足私慾，利用被害女性身心脆弱之際，一般人均聞癌色變的恐懼心態，以怪力亂神之語，壓抑被害人性自主決定能力，假借宗教治療，行強制性交、猥褻行為，讓被害人身心受創，考量洪男犯後否認犯行，因此依強制猥褻、強制性交等罪判處22年徒刑。

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