凱文羊（右）個性活潑，與孫德榮互動有趣。（孫德榮提供）

孫德榮（中）表示喬傑立藝人為Gino（左）、凱文羊。（孫德榮提供）

孫德榮今（27日）舉辦媒體餐敘，介紹他暌違10年才簽的「關門弟子」，經營自頻道2年半的YouTuber凱文羊。凱文羊出生於醫生世家，家族共有13位醫生，爸爸是成大醫院副院長、台南醫院院長，媽媽則是知名眼科診所院長，哥哥、姊姊也都從事醫學工作。凱文羊說一開始孫德榮都在他的影片下留言，誤以為孫是大叔粉絲，「他都很認真的在影片下面留言，但他的影片我看10秒就看不下去，因為我不喜歡罵人的影片」。

孫德榮說這次再簽約，主要是因為他最信任、共事超過15年的經紀人回來幫他。凱文羊也說其實也有別家經紀公司接洽，最後選擇喬傑立是他認為孫德榮的規劃、格局都較長遠，也有機會往戲劇演藝圈發展。

凱文羊說，家人知道孫德榮想跟他簽約時，百分百信任還叫他快點簽約，「家人很贊成的說趕快去，因為我以前拍業配都很焦慮，很多時候影片拍完又被修改，變得做其他事情都還在想」，孫德榮說因為凱文羊是個沒按表操課就不安全的人，並自嘲「老人還是有老人的用途」。

孫德榮日前到超市買東西時，雙腿突感不適，麻痺到無法行走，「好險門口有椅子，不然真的不知道」，他說幾年前也發生過一樣情況，但一下子就舒緩不適。他表示已經預約29日到榮總進行健康檢查，找出病因。