屏東科技產業園區擴區27日舉行動土，將成屏東新都心首塊拼圖。（林和生攝）

屏東科技產業園區擴區27日舉辦動土典禮，未來可望加速帶動屏東繁榮發展，屏東縣長周春米感謝中央支持，並表示，屏東科技產業園區擴區後將配合高鐵屏東站、屏東科學園區及運動休閒園區等重大建設，帶動屏東縣整體發展與產業升級。

行政院長陳建仁表示，為了平衡區域發展、打破過往重北輕南的局面，行政院2021年起先後核定屏東科技產業園區擴區、科學園區、運動休閒園區、實驗中學及高鐵站等重大建設設置計畫，希望透過引進科技產業、推動重大建設及營造優質生活環境三管齊下，吸引更多產業與人才進駐屏東。

屏東科技產業園區擴區是屏東高鐵特定區五大開發案首例，期勉屏東加速繁榮發展，打造成為具競爭力的希望城市。

「現在投資屏東正對時！」周春米表示，近日南部水情相對吃緊，屏東縣擁有多河川、水系、水庫優勢，近年也積極開發伏流水系統以及潮州第一期大人工湖，讓屏東成為不缺水、不缺電、不缺土地值得投資的城市。

屏東科技產業園區擴區動土，也是在屏東高鐵特定區專區裡面率先動土的計畫，接下來屏東科學園區也通過二階段環評、通過內政部開發計劃審查，預計將在今年五月動工；明年實驗中學會開始招生，國際棒球場也已公開招標，許多相關重大建設皆已蓄勢待發。