依最近一期審核結果，指數成份股依股票代號排序前十檔為仁寶、佳世達、華碩、技嘉、義隆、聯陽、華擎、新普、頎邦及南茂。

台灣指數公司表示，特選台灣科技優息指數以台灣上市櫃電子類股中發行市值達一定標準之公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重，以表彰台灣最富競爭力的科技產業、具備穩定股息的股票組合績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則，利用過去5年（2018年2月～2023年2月）進行指數回溯，「特選台灣科技優息指數」累積報酬率為109.74％、2022年殖利率為8.25％，表現均優於加權指數（74.26％、3.72％）及台灣全市場指數（79.89％、3.62％）。

依經濟部統計處公布，截至2022年第四季，電腦及資訊服務業營業額1,522億元，為歷年單季新高，年增16％；資訊電子產業方面，隨新興科技應用推升晶片需求，產值也攀升至歷年單季新高，年增33.51％。科技產業營收穩定成長，為股利發放提供良好基礎。

台灣指數公司說，特選台灣科技優息指數，為挑選上市櫃電子股票較具穩定性及股息表現較佳的投資型指數，期藉由指數金融商品的發行，提供投資人參與投資科技產業營運成果的便利管道。