台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，如果學甲慈濟宮董事長王文宗真是藍營大金主，去年市長選舉前就會大爆料，謝龍介早就當選。（蔡育輝提供／洪榮志台南傳真）

台南學甲慈濟宮董事長王文宗涉及88槍擊案被羈押禁見，引發藍綠陣營互批。台南市議會民進黨團今天要求國民黨盡速出面解釋與王文宗的關係，並向市民道歉。國民黨團反嗆說，如果王文宗真是藍營大金主，去年市長選舉前就會大爆料，謝龍介早就當選。

民進黨團指出，國民黨重要地方樁腳王文宗被收押，引起外界廣泛討論，也讓過往交往密切的馬英九、朱立倫、謝龍介等人紛紛左閃右避，不顧往日情誼，決心切割王文宗，但卻止不住令人懷疑是否88槍案是國民黨「做賊喊抓賊」，企圖在選前2周影響投票結果。

民進黨團表示，王文宗是國民黨地方重要樁腳兼金主是不爭的事實，並非謝龍介推說的藍綠都有接觸；鑑於王文宗歷年來的政治獻金捐款對象都是國民黨，2018年台南市長選舉時也捐助國民黨市長候選人高思博6萬6000元，2022年九合一選舉的政治獻金資料即將公佈，值得持續關注王文宗的捐款紀錄。

民進黨團還說，相較馬英九、朱立倫、謝龍介等國民黨大咖，出事前都說兄弟、出事後卻都顧自己，唯有市議員蔡育輝選擇勇敢相信王文宗，但無論是切割或相信王文宗，如今也斷不掉台南市民對國民黨就是黑金的看法。

國民黨團反嗆說，民進黨為了賴清德選總統急著找戰犯，全推給跟綠藍都友好的王文宗。全民都知道88槍擊案的發生，肇因於民進黨前中執委郭再欽介入太陽光電，龐大黑金利益分贓不均，加上台南市正副議長賄選被起訴，現在甩鍋藍營豈不是此地無銀300兩。

國民黨團認為，鄉親都傳郭再欽是民進黨大金主，爐碴案、光電案賺的黑金利益，都用來支持總統大選、立委、市長、議員及正副議長選舉，郭再欽還是蔡英文選總統時台南的執行長，賴清德為何不要求檢調深入調查光電黑金？難道是怕火燒到自己身上？現在為了選總統，要王文宗扛88槍的責任，說他是藏鏡人，他捐46萬給藍營就說是藍營大金主，郭再欽捐這麼多錢給民進黨，不就綠營的大大大大大金主？