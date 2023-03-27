消防署特搜隊長陳義豐（中）與德國聯邦救難犬協會代表（右）簽署MOU，德國在台協會代表許佑格代表（左）見證。（消防署提供）

德國聯邦救難犬協會（BRH）於1976年成立，是德國歷史最悠久，規模最龐大的搜救犬組織，約有2000名成員，超過700隻搜救犬通過認證，曾於921大地震時派員來台協助救災。消防署今（27）日與德國聯邦救難犬協會簽署MOU，並在消防署訓練中心成立BRH辦公室，邀請德國在台協會代表許佑格見證。消防署表示，將致力打造成為國際搜救犬訓練交流平台。

德國聯邦救難犬協會於2016年邀請台灣的搜救犬前往德國訓練，2017年也應邀來台訓練，開啟雙方定期的交流與合作，因新冠肺炎疫情間斷3年，今年3月消防署邀請副主席Ulrike Gehner率領BRH的教官團來台進行為期1周的共同訓練，以瓦礫搜索及路徑追蹤2大主題為訓練目標。

消防署表示，此次邀請BRH來台簽署MOU、辦公室揭牌及共同訓練，有助於推展台德雙方搜救犬的合作關係，並提升國內瓦礫搜索及路徑追蹤技術，是一項互惠互利的對等雙贏合作，消防署打造國際搜救犬訓練交流平台，未來將積極推動與世界其他國家展開交流合作。