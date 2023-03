朱育陞現場演出《魔笛》中夜后第二幕第三景,讓人印象深刻。(石智中攝)

多年前聽過帕華洛帝演唱的《茶花女》飲酒歌,帕華洛帝渾圓雄厚的聲線讓人印象深刻,過了二十餘年依舊難忘。而近日由韓國紅回台灣的假聲男高音朱育陞,日前出席Stefano Rucci品牌活動時,也由他獨特的聲線,重新演繹《茶花女》中最知名的飲酒歌,同時角色對調將原先男高音的部份轉由女高音演出,原曲調的女高音聲部則改為男高音演出,也讓世人驚嘆朱育陞自由切換聲調的紮實功力。

朱育陞十年前就曾因實際演唱莫札特《魔笛》歌劇中的夜后一曲《地獄之復仇沸騰在我心中》而爆紅,他提到結束台灣學業後就赴英國伯明罕音樂學院潛心深造聲樂修習之路,他的決定也獲得家庭成員的一致認可,「家人的認可真的給了我很大的向前動力。」他說自己5歲開始學彈鋼琴,但初接觸聲樂時因為語言隔閡「聽不懂」,直到看了字幕版本的歌劇後才理解其中的美妙,也奠定了他立志前往的聲樂之路。

而接到韓國綜藝節目《I Can See Your Voice看到你的聲音》製作單位邀約時,他一度以為是遇上詐騙集團。「用IG發訊息過來,還是陌生訊息,真的很容易讓人誤會。」他也因為奪下韓綜節目的冠軍殊榮,獲得韓國綜藝公司CJ灌錄單曲發行的權利,在競爭激烈的韓國綜藝圈裡,可說是徹頭徹尾的「台灣之光」。