在大桃園逃亡18日的東非狒狒終於抓到了！據了解，農業局今（27）日下午於楊梅區中正路619號民宅內，射一槍麻醉槍後，成功抓獲東非狒狒。
3月10日有桃園平鎮民眾目擊東非狒狒在路上趴趴走，消息曝光後引發熱議，期間狒狒先是在新屋區被民眾捕捉身影，之後又被目擊往南逃到楊梅區，期間農業局雖展開各種誘捕行動，還在夜間出動熱像儀，卻遲遲無法順利抓到狒狒，直到今日靠著一槍麻醉槍才終於抓獲。
在大桃園逃亡18日的東非狒狒終於抓到了！據了解，農業局今（27）日下午於楊梅區中正路619號民宅內，射一槍麻醉槍後，成功抓獲東非狒狒。
3月10日有桃園平鎮民眾目擊東非狒狒在路上趴趴走，消息曝光後引發熱議，期間狒狒先是在新屋區被民眾捕捉身影，之後又被目擊往南逃到楊梅區，期間農業局雖展開各種誘捕行動，還在夜間出動熱像儀，卻遲遲無法順利抓到狒狒，直到今日靠著一槍麻醉槍才終於抓獲。
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