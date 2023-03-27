苗栗68歲劉姓老翁，日前從頭份市斗煥坪家中外出，遲遲未歸，最後走到30公里遠的苗栗市至公路上，所幸經過警方協助順利返家。

苗栗警察分局文山派出所日前接獲熱心民眾通報，稱劉姓老翁疑似失智迷途，警員張荃、劉尚豪旋即到場了解，經查證身分發現劉姓老翁為失蹤人口。

員警立即聯絡劉翁家屬，其子向警方說明當日午餐後，老翁獨自1人從頭份市斗煥坪家中外出，後來未返家，家屬四處尋找未果，擔心老翁年邁會發生危險，故報警協尋。

員警發現劉姓老翁在至公路某戶人家門前徘徊，並對警方稱中午外出準備返家，鑰匙卻開不了門，員警告知劉姓老翁該處並非他家，並向老翁解釋他家遠在30公里遠的頭份斗煥坪，員警先將老翁帶返所內暫歇，並聯絡家屬前來，家屬見老翁安然無恙喜極而泣，對警方積極協尋表達萬分感謝之意。

苗栗警察分局分局長蘇旭茂表示，民眾遇家中長者失蹤遍尋不著一定焦急萬分，若發現家中老人、失智之人或小孩外出未歸不要慌張要保持冷靜，立即與警方聯繫，並提供走失者的特徵及穿著，警方一定會盡全力來協尋。