必勝客與「原神」合作，其中「一公尺派對巨飽盒」不只餐點豐富還送遊戲周邊，1998元。（必勝客提供）

遊戲除了靠周邊吸睛外，也擅於用跨界聯名提升附加價值，過去就有快煮麵業者透露，與遊戲合作商品才賣3天就賺破200萬，可見玩家們號召力驚人。看好民眾購買遊戲聯名品相中的是「稀有又獨一無二」特色，讓連鎖餐飲紛紛跟進，以互換雙品牌市場拉抬彼此聲量。

必勝客與手遊「原神」於30日起展開聯動，點購「Hot燒送」指定外送餐點，85元起就能獲多款限量周邊與遊戲兌換碼，另話題性十足的「一公尺派對巨飽盒」也推專屬外盒，讓玩家能著色二創，而餐點內容包含方形大比薩、紙包義大利麵或飯，還有BBQ烤雞等多樣點心，限量2萬5千組，並贈原神尋珍之旅珍藏閃卡等。

三商巧福4月6日前與「楓之谷M」聯名，將遊戲怪物和牛肉麵食材作靈感設計外盒及餐點，其中「享福咖好餐」即為咖哩雞肉飯，以雞腿肉丁加咖哩燉煮至軟嫩，口感滑順搭現燙青菜、中杯飲料，特價159元，另玩家至門市出示遊戲內的合作活動訊息畫面，消費滿200元再送燙青菜；買指定套餐可獲虛寶卡，有機會抽限定時裝。