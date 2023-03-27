李國超、高欣欣《市井豪門》也演夫妻。（民視提供）

李國超《市井豪門》當司機載王瞳去跟自己兒子約會。（民視提供）

黃文星劇中對王瞳深情獻唱。（民視提供）

演藝圈夫妻檔高欣欣及李國超，在民視8點檔《市井豪門》中首次合體飾演夫妻檔，李國超表示非常感謝高欣欣，因為他20年沒拍台語連續劇，台語又不流暢，台語台詞劇本對他來說很燒腦，所以都靠高欣欣陪他複習，為此家裡還買了一台新的印表機，每次一收到電子檔的劇本，高欣欣就會幫他列印成紙本，陪他讀本也教他台語發音。

高欣欣說因為自己不習慣看電子檔，覺得劇本印出來，還可以在上面做筆記，加上自己對3C產品也會研究，就選擇輕巧不佔空間的印表機，她也樂在當李國超的台語翻譯老師，直誇他很努力，幫他整理台詞的時候，同時也在記自己的台詞，一舉兩得。

兩人劇中經營麵包坊，但兒子發生車禍陷入昏迷多年，兩人耗盡家產，沒想到一天真正兒子徐安康(黃文星飾)突然回來，這才發現這以為昏迷的兒子是兒子的同臉人李俊杰，也才知道兒子失去記憶，進到集團豪門被當成李俊杰。

為守護在豪門鬥爭兒子的安危，兩人也入主李家，高欣欣擔任李家的管家，負責照料李家生活起居，李國超則變成李家的御用司機。面對角色這樣轉變，高欣欣表示非常有戲，而且他們之前劇中經營麵包坊，可以對到的演員很少，現在進到李家後，幾乎8點檔的演員都可以對到戲，讓她來說很是開心；李國超表示，自從進到李家後，有觀眾留言要他別搞破壞，他拍胸鋪保證所有的一切，都是為了保護兒子，請觀眾放心。

李國超在劇中要開車載李家人出門，日前還幫兒子黃文星載女朋友王瞳去約會，他說這樣的爸爸簡直超浪漫，他在現場還錄下黃文星對王瞳唱情歌的過程傳給高欣欣，舉手投足都是對兒子的驕傲與疼愛；他笑說難怪網友很怕他會變成雷包，不小心暴露身份，扯大家的後腿；高欣欣則說現在李家就是需要活潑開心的氣氛，所以他們全家人就成了搞笑組，有時候鬧一些小包，帶給大家歡樂。