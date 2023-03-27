縣府將建置各校觸控大屏。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦扮演老師透過觸控大屏提問。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府配合教育部推動中小學數位學習精進方案政策，強化「生生用平板」數位學習功能，將在全縣145所縣立高中及國中小學建置86吋觸控大屏，全力推展「教師用大屏，學生用平板」的教學模式，提供教學新利器，增進師生互動，促進學生自主學習意願，是兒童節最佳禮物。

在教育部「班班有網路、生生用平板」的政策下，數位學習已成為學校教育未來的趨勢，而觸控大屏更扮演了關鍵角色，可以將各式數位學習平台及APP 應用軟體融入在課堂中，讓班級教學更加活潑有趣，增進師生互動效能，提升學習興趣。

縣長鍾東錦上任後，積極推展「教師用大屏，學生用平板」的教學模式，規畫在全縣145所學校建置396座86吋觸控大屏，以作為教師在智慧教室教學的新利器，各校評估教室空間及校園整體環境應用，可選擇內嵌於黑板的觸控大屏或兼顧校園各場域應用的移動式觸控大屏，其中，內嵌式261座、移動式135座，經費約需4482萬元。

教育處為讓各界了解縣府積極推動的這項教育政策，3月27日、28日分別在頭份鎮后庄國小、苗栗市苗栗國中召開「校校有大屏」記者會，並邀請縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、鄉鎮市長、縣議員等人扮演學生一起入班互動，體驗教師透過觸控大屏及學生使用平板進行教學的活動。

今天在后庄國小的記者會中，縣長鍾東錦與縣議員徐功凡、邱毓興、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌等人共同展示將在各校建置的86吋觸控大屏。

接著，縣長鍾東錦與鄉鎮長、縣議員、代表等人進入后庄國小2年級「語文小達人課堂」，在教師透過觸控大屏使用線上測驗提問時，他們與同學一起使用平板進行搶答遊戲競賽，縣長同時也扮演老師提出成語填充的問題，由同學們搶答，展現良好的互動。

縣長鍾東錦指出，縣府為提升數位教學效能，推展「教師用大屏，學生用平板」的教學模式，將在全縣145所學校建置觸控大屏，提供教學新利器，期待藉此翻轉課堂教學，呈現多元化教學風貌，進一步提升師生互動教學的效能，促進學生自主學習意願，正是兒童節想要送給國中小同學的禮物。

他說，今天在后庄國小展示的內嵌於黑板的觸控大屏，是與傳統黑板結合，不僅能延伸並活化教學場域，更可以讓教師依課程需求立即將學生作答或學習內容直接投影，以進行共學。

同時教師若需額外的教學說明，也可同時在旁邊黑板書寫解說，不需運用大屏時，也可將黑板拉合，這可即時切換教學模式，增進了教學彈性與活潑性，進一步提升師生互動教學效能。