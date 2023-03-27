鼎泰豐以小籠包聞名全世界，一名網友表示，鼎泰豐小籠包的製作方式早已不是商業機密，好奇為何至今還沒有人可以超越鼎泰豐？網友一面倒認為品質是最大因素，去鼎泰豐用餐，不管吃幾次味道都一樣，大讚鼎泰豐提供穩定的品質，加上小籠包的製作過程公開透明，「根本沒有一家餐飲能做到。」

原PO昨（26）日於PTT八卦版指出，鼎泰豐過去就曾在節目上公開小籠包的製作方式，他好奇為何台灣這麼多中式餐廳，至今無法沒店家能和鼎泰豐匹敵。

原PO舉例說，很多大飯店或五星級餐廳的廚師，後期會出來自立門戶，創立自己的品牌餐廳，闖出一片天，相形之下很少聽到鼎泰豐員工出來開業，又做得很成功的例子，他問「為何至今沒人能超越鼎泰豐？」

貼文曝光，網有一致認為品質是最大關鍵，「品質穩定啊！你要同一家餐廳連續吃10次味道品質都一樣，其實滿不容易的」、「品質穩定，服務穩定，價格配得上」、「品質啊！味道太穩定了，這根本沒一家餐飲能做到」、「鼎泰豐的品質控管很穩定啊！不像其他連鎖」、「你自己看有哪一個餐飲連鎖品牌，做到像鼎泰豐這樣的穩定品質」、「品質穩定，這樣就打趴很多餐廳了，更別說人家製作小籠包是的透明櫥窗，乾不乾淨一看就知道」、「品質穩定才是重點」。