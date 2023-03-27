前總統馬英九今（27）日啟程訪陸，而在他抵達桃園機場前，有獨派團體先行在第二航廈內抗議，甚至還與現場警方爆發激烈衝突，引發了不少網友批評，有人甚至怒問，這些抗議民眾「不覺得丟臉嗎？」

獨派團體「台灣國」成員今在桃園機場抗議馬英九訪問大陸，他們除了在現場舉牌痛批，馬「跟大陸搞不清不楚的勾當」，還與現場的維安員警爆發激烈衝突，最後在馬抵達前，被警方一一架離現場。除此之外，統派團體「愛國同心會」也到現場為馬英九送機。

而對於獨派人士的抗議行徑，網友也在《中時新聞網》YouTube影片留言，他們的意見包括「這些人不覺得丟臉嗎」、「唯恐不亂」、「為什麼不去抗議買不到蛋」、「謝長廷之前去大陸時，好像沒看過這些人出來抗議」。

另外，馬英九登機前受訪表示，除了祭祖外，他也帶了台灣大學生去交流，希望透過年輕人的熱情、互動，能夠改善兩岸目前氛圍為，讓和平能夠更快更早的來到，他很高興能夠進行這次訪問。