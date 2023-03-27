台東知本溼地昨傍晚傳出火警，火勢驚人。（翻攝畫面）

台東知本溼地昨傍晚傳出火警，火勢驚人。（翻攝畫面）

台東知本溼地昨傍晚發生雜草火警，今凌晨1許完全撲滅，燃燒面積約6公頃，荒野協會人員表示，目前正值環頸雉等野鳥繁殖季，這場大火對生態勢必造成影響，知本溼地火警頻度太高，可能是人為縱火，應由地方政府、部落及保育團體3方合作，進行保育及適當管理。

台東知本溼地昨傍晚傳出火警，熊熊大火吞噬灌木叢林，火勢相當驚人，所幸消防局增派人手，在今天凌晨1時許火勢撲滅，白天溼地草原的南邊、靠海區域，可以看到一大片被大火燒過焦黑的樹林。

荒野保護協會和台東縣野鳥學會等環保團體，在火災前才調查記錄到196隻環頸雉，打破往年紀錄，這場大火可能造成牠們的棲地受到破壞。

荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷表示，知本溼地兩年前也曾發生大火，火警頻率太高，令人匪夷所思，人為縱火的可能比較高，所以也涉及到管理不當的問題，未來迫切需要的是移除銀合歡，種回先驅性的原生種植物的復育工作。

蘇雅婷指出，縣府的管理措施可能還要再加強，尤其知本溼地也是卑南族卡大地布的傳統領域，而且也是國際鳥盟認證的野鳥重要棲地環境，需要縣府帶頭和部落、環團共同討論更積極的管理機制，避免再次發生大火。

台東縣政府觀旅處觀光管理科長徐一中表示，縣府一向都很重視知本溼地，現場設有告示牌及人員巡視，希望大家關心這塊土地，不要亂倒垃圾或燃燒廢物，讓知本溼地保留最自然的狀態。