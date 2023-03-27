近來缺蛋問題越發嚴重，雞蛋產地價及批發價每台斤飆上45.5元及55元歷史高點，儘管台北市蛋商公會今（27）日稱週蛋價凍漲，但有消息指出，有蛋商加價搶蛋。另農委會主委陳吉仲25日曾表示，已專案開放10國進口雞蛋，3月底會透過既有洗選通路至一般市場銷售。對於嚴重蛋荒，入口網站《Yahoo民調》今早也發起投票。

截至27日下午3點30分，已有超過6300人參與該投票。針對「進口蛋最快本週上架，你會考慮購買嗎？」有14.7%的人表示「一定會」、而抱持「可能會」的民眾有35.0%、認為自己「不太會」的網友有20.2%、而表態「完全不會」的有13.7%、最後16.4%為「不知道/沒意見」。

另在「你近期買蛋順利嗎？」的題目上，「非常順利」買到蛋的民眾只有9.6%、認為買蛋「還算順利」的網友占25.3%、覺得買蛋「不太順利」的人有25.4%、表示買蛋過程「非常不順利」占25.6%、剩下14.1%為「不知道/沒意見」。

另據農委會表示，為彌補短期產能不足，將進口泰國、菲律賓、澳洲、美國、日本、新加坡、馬來西亞、巴西、土耳其及波蘭的雞蛋，農委會畜牧處處長張經緯24日也表示，盼進口蛋能在3月29日或30日上架。