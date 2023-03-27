扶養3個孩子長大的婦人阿潔，原從事粗工、清潔工作，也在市場販賣水果，為了家庭辛苦打拚，無奈2年前因健康因素辭職在家休養，直到身體好轉後為了貼補家用，可望重返職場，雖然一開始不太順利，但在屏東就業中心協助下，已成功找到工作。

就服員表示，阿潔自年輕就為了家庭辛勤的工作，胼手胝足養大3個小孩。2年前，她身體出了狀況，加上工作地點太遠，因此選擇離職，後來雖身體好轉，又因為孩子投資失利，急需要工作貼補家用，於是前往屏東就業中心尋求協助。

直到一處養護中心清潔工出缺，就服員介紹阿潔前往應徵，原本中心主任擔憂她體能是否能勝任，就服員隨即向對方積極爭取，並提供補助雇主措施，最後才願意給阿潔一個機會。

阿潔坦言，工作雖然忙碌，但已學會有效率的完成工作，如今穩定就業半年，和同事相處融洽，有份穩定的工作，賺到的不只是薪水，還有簡單幸福的生活，將以積極的態度面對生活與工作。